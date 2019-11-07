Макрон действиями в отношении мигрантов пытается заручиться поддержкой ультраправых французов

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований РАН Андрей Кудрявцев прокомментировал политику французских властей в отношении мигрантов. Он побеседовал на эту темя с News.ru.

По его словам, позиция главы Франции Эмманюэля Макрона в этом вопросе базируется не только на реальном желании решить ставшие уже наболевшими миграционные проблемы, но и на попытке сыграть на поле ультраправых и, что важно, обыграть их.

Напомним, что основной соперницей Макрона на президентских выборах 2022 года считают Марин Ле Пен, которая управляет измененным «Национальным фронтом» с новым названием — «Национальное объединение». Как указал эксперт, у партии «довольно серьезная программа». Над ней работали десять лет, чтобы смыть налет обвинений в ультраправых взглядах.

«Она [программа] включает в себя сильную социальную программу, которая соблазняет наименее состоятельных граждан, и, естественно, довольно жесткую позицию по иммиграции. Расчет Макрона основан на том, что за счет ужесточения государственной политики в этой области те люди, которые голосуют за крайне правых, поняли, что этот президент тоже понимает эти проблемы и стремится их решить», — пояснил Кудрявцев.

Решения главы Франции не вызывают у населения большого отклика, чего только стоят протесты «желтых жилетов». Ему необходимо провести популярную реформу, чтобы вернуть доверие жителей. К тому же, негативно влияет и тот факт, что в начале его президентства рост экономики был на уровне 2,4 процентов, а сейчас, по прогнозам, упал до 1,3 процентов.

Напомним, что 7 ноября правоохранители Франции разогнали палаточный лагерь мигрантов на севере Парижа. По разным оценкам там проживали от полутора до трех тысяч людей. Аналогичные акции и новые законы показывают, что французское правительство решительно намерено разобраться с проблемой нелегалов.