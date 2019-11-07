Обнаглевшие журналисты Deutsche Welle забанили россиянина и послали его на «три буквы»

Журналисты немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle послали россиянина на «три буквы», почувствовав свою безнаказанность. Власти РФ по-прежнему корректно и вежливо относятся к филиалу немецкого СМИ в России, поэтому журналисты слегка обезумели от того, что могут писать и делать практически что угодно. Сначала редакция хамски вела себя по отношению к российскому МИД, а теперь посылает на «три буквы» граждан страны и банит их в соцсетях без объяснения причин.

Один из подписчиков страницы Deutsche Welle в социальной сети «ВКонтакте» пожаловался на то, что внезапно ему стали недоступны новости паблика. Вскоре он понял, что его забанили без объяснения причин. Через некоторое время модераторы сообщили, что он нарушил некие правила сообщества, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

«Наш паблик — кого хотим, того и баним. Если что-то не нравится — идите на три буквы. Точнее на две — на RT», — отправили пользователю ВК хамоватое сообщение представители редакции.

Автор пишет, что немцы посылают на три буквы всех тех, чья правда отличается от той, которую имеет «честное СМИ» в лице Deutsche Welle.

Ранее медиагруппа «Патриот» попросила МИД РФ лишить аккредитации немецкую телерадиокомпанию Deutsche Welle, так как журналисты постоянно искажают информацию о России, а летом 2019 года занимались подстрекательством, пытаясь призвать россиян выйти на несогласованные митинги в Москве.