Кража США нефти в САР может спровоцировать боевые столкновения между сирийской и американской армиями, в результате чего развернется полномасштабная война. Об этом в комментарии «НьюИнформ» заявил обозреватель издания «Комсомольская правда» Виктор Баранец.

По его словам, решение президента США взять под охрану нефтяные ресурсы Сирии показало «грабительское нутро американского империализма». Сирийский лидер Башар Асад, правительство и армия САР никогда не согласятся с тем, чтобы американский контингент контролировал нефтяные вышки.

Однако с тем контингентом, который сейчас находится на нефтяных полях Заевфратья, американцы не удержат территории, потому что там присутствует очень небольшое количество военных, продолжил Виктор Баранец. Когда президент США поймет, что проигрывает, он позовет на помощь коалицию.