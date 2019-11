Мозг НАТО съели американо-турецкая «опухоль» и трамповские «жирные коты»

«Смерь мозга». Так охарактеризовал текущее состояние НАТО президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает 7 ноября британский журнал The Economist. Тревожная для европейцев оценка французского лидера касается отношений номинальных партнеров по Альянсу, но оппонентов в борьбе за влияние на Ближнем Востоке — США и Турции.

Америка все больше отворачивается от Европы, которой пора проснуться и взять на себя ответственность за собственную судьбу, убежден президент Макрон.

Как поссорились США и Турция

Вероятно, всерьез и надолго опустил ниже нуля градус отношений Вашингтона и Анкары сирийский вопрос, когда американцы поддержали курдские формирования на северо-востоке Сирии. Операция международной коалиции под началом США началась в Сирии в 2014 году. Ее заявленной целью было уничтожение террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), провозгласившей псевдохалифат на иракских и сирийских землях.

Сегодня США при поддержке курдских сепаратистов оккупируют нефтяные поля в Заевфртье. Курды остаются самым сильным раздражителем для Анкары. Она стремится не допустить слияния этнических анклавов у своих южных границ, вдобавок, небезосновательно опасаясь связей сирийских курдов с террористами «Рабочей партии Курдистана». На счету последней - десятки терактов.

Эксперт по геополитике Константин Соколов в беседе с «Политикой Сегодня» напомнил о карте «Нового Ближнего Востока», которую опубликовал подполковник американской разведки Ральф Петерс. В 2005 году бывший госсекретарь США Кондолиза Райс позиционировала карту, как основу американской политике в регионе. Карта стала методическим пособием в военном колледже НАТО в Италии, что вызвало гнев турецких офицеров. Передел границ не предполагал территориальной целостности Турции.

Прохладой от американо-турецких отношений повеяло еще в 2016 году, когда Турция содрогнулась от неудавшегося военного переворота. Часть турецких генералов, организовав «мозговой центр» на натовской авиабазе «Инжерлик», попытались захватить стратегически важные объекты в разных точках страны. Путчисты в итоге потерпели поражение. Власть осталась у президента Реджепа Эрдогана и правительства Турции.

По заявлению властей, путчистов вдохновил проживающий в штате Пенсильвания США исламский проповедник Фетхуллах Гюллен — лидер «террористического течения FETO». Турецкие официальные лица уверяли, что США работают над вопросом его экстрадиции, однако в сентябре этого года Эрдоган дал понять, что Вашингтон зажег Анкаре красный свет в вопросе Гюллена. Последний остается занозой в пятке Эрдогана. Турецкий МИД болезненно реагирует даже на лайк в Twitter от посольства США стороннику FETO, заставляя американских дипломатов объясняться.

В ситуации с Гюлленом остается неопределенность, но похоже, что ему вполне комфортно в Пенсильвании. Эрдоган утверждает, что американцы постоянно просят новые документы по проповеднику. Некоторые эксперты выдвигают версию о том, что турецкий путч стал следствием вмешательства американских спецслужб во внутренние дела страны.

Черная кошка между партнерами по НАТО пробежала в июле этого года, когда Вашингтон обрушился на Анкару с критикой из-за покупки российских ЗРК С-400. Эрдогана, вероятно, не напугало заявления Трампа о том, что Америка откажется поставлять партнеру истребители F-16. В Вашингтоне подчеркнули, что Турция более 65 лет является надежным партнером НАТО, но покупка у Москвы С-400 «подрывает обязательства», которые союзники взяли на себя по отношению к российским комплексам.

В НАТО рассорились из-за денег?

Сформулировав вектор внешней политики в лаконичном America first (англ. — Америка прежде всего), Дональд Трамп принялся жалить НАТО резкими и подчас скандальными высказываниями. Одно из таких датировано мартом 2016 года. Тогда будущий глава Белого Дома заявил, что созданный в противовес СССР Альянс устарел. И, вдобавок, совершенно не занимается вопросами терроризма.

В июне он встревожил Прибалтику, которая с опаской уже не первый год ждет вторжения российских танков, пространным ответом на вопрос: придут ли США на помощь в случае военной агрессии. А начиная с 2017 года претензии 45-го президента к НАТО касались финансового вопроса. Трамп потребовал, чтобы страны Блока тратили на его содержание не менее 2% от ВВП. В бюджете Альянса (около триллиона долларов) американская доля составляла 22%.

NATO countries must pay MORE, the United States must pay LESS. Very Unfair!