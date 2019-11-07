Мозг НАТО съели американо-турецкая «опухоль» и трамповские «жирные коты»

«Смерь мозга». Так охарактеризовал текущее состояние НАТО президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает 7 ноября британский журнал The Economist. Тревожная для европейцев оценка французского лидера касается отношений номинальных партнеров по Альянсу, но оппонентов в борьбе за влияние на Ближнем Востоке — США и Турции.

Америка все больше отворачивается от Европы, которой пора проснуться и взять на себя ответственность за собственную судьбу, убежден президент Макрон.

Как поссорились США и Турция

Вероятно, всерьез и надолго опустил ниже нуля градус отношений Вашингтона и Анкары сирийский вопрос, когда американцы поддержали курдские формирования на северо-востоке Сирии. Операция международной коалиции под началом США началась в Сирии в 2014 году. Ее заявленной целью было уничтожение террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), провозгласившей псевдохалифат на иракских и сирийских землях.

Сегодня США при поддержке курдских сепаратистов оккупируют нефтяные поля в Заевфртье. Курды остаются самым сильным раздражителем для Анкары. Она стремится не допустить слияния этнических анклавов у своих южных границ, вдобавок, небезосновательно опасаясь связей сирийских курдов с террористами «Рабочей партии Курдистана». На счету последней - десятки терактов.

Эксперт по геополитике Константин Соколов в беседе с «Политикой Сегодня» напомнил о карте «Нового Ближнего Востока», которую опубликовал подполковник американской разведки Ральф Петерс. В 2005 году бывший госсекретарь США Кондолиза Райс позиционировала карту, как основу американской политике в регионе. Карта стала методическим пособием в военном колледже НАТО в Италии, что вызвало гнев турецких офицеров. Передел границ не предполагал территориальной целостности Турции.

«За счет Турции собирались сделать Курдистан. На официальный запрос начальника Генштаба Турции председателю комитета начальников штабов США ответа не последовало, — говорит Соколов. — То есть уже в течение длительного времени военный блок НАТО в отношении Турции официально проводит политику, когда это, грубо говоря, пешка, которую он жертвует в этом регионе ради своих интересов. Этот конфликт, который созрел между Турцией и НАТО, имеет очень долгосрочные причины и вполне объективные основания. Макрон близок к истине».

Прохладой от американо-турецких отношений повеяло еще в 2016 году, когда Турция содрогнулась от неудавшегося военного переворота. Часть турецких генералов, организовав «мозговой центр» на натовской авиабазе «Инжерлик», попытались захватить стратегически важные объекты в разных точках страны. Путчисты в итоге потерпели поражение. Власть осталась у президента Реджепа Эрдогана и правительства Турции.

По заявлению властей, путчистов вдохновил проживающий в штате Пенсильвания США исламский проповедник Фетхуллах Гюллен — лидер «террористического течения FETO». Турецкие официальные лица уверяли, что США работают над вопросом его экстрадиции, однако в сентябре этого года Эрдоган дал понять, что Вашингтон зажег Анкаре красный свет в вопросе Гюллена. Последний остается занозой в пятке Эрдогана. Турецкий МИД болезненно реагирует даже на лайк в Twitter от посольства США стороннику FETO, заставляя американских дипломатов объясняться.

В ситуации с Гюлленом остается неопределенность, но похоже, что ему вполне комфортно в Пенсильвании. Эрдоган утверждает, что американцы постоянно просят новые документы по проповеднику. Некоторые эксперты выдвигают версию о том, что турецкий путч стал следствием вмешательства американских спецслужб во внутренние дела страны.

Черная кошка между партнерами по НАТО пробежала в июле этого года, когда Вашингтон обрушился на Анкару с критикой из-за покупки российских ЗРК С-400. Эрдогана, вероятно, не напугало заявления Трампа о том, что Америка откажется поставлять партнеру истребители F-16. В Вашингтоне подчеркнули, что Турция более 65 лет является надежным партнером НАТО, но покупка у Москвы С-400 «подрывает обязательства», которые союзники взяли на себя по отношению к российским комплексам.

В НАТО рассорились из-за денег?

Сформулировав вектор внешней политики в лаконичном America first (англ. — Америка прежде всего), Дональд Трамп принялся жалить НАТО резкими и подчас скандальными высказываниями. Одно из таких датировано мартом 2016 года. Тогда будущий глава Белого Дома заявил, что созданный в противовес СССР Альянс устарел. И, вдобавок, совершенно не занимается вопросами терроризма.

В июне он встревожил Прибалтику, которая с опаской уже не первый год ждет вторжения российских танков, пространным ответом на вопрос: придут ли США на помощь в случае военной агрессии. А начиная с 2017 года претензии 45-го президента к НАТО касались финансового вопроса. Трамп потребовал, чтобы страны Блока тратили на его содержание не менее 2% от ВВП. В бюджете Альянса (около триллиона долларов) американская доля составляла 22%.

«Страны НАТО должны платить БОЛЬШЕ, Соединенные Штаты должны платить МЕНЬШЕ. Очень несправедливо!», — возмущался Трамп в Twitter в июне прошлого года.

NATO countries must pay MORE, the United States must pay LESS. Very Unfair! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 июля 2018 г.

Претензии американского президента-бизнесмена к Североатлантическому альянсу Константин Соколов склонен рассматривать в контексте борьбы американских элит за влияние, в которой Трампу отводится роль их главного лоббиста.

«Я в его причуды совершенно не верю, власть «золотого тельца» работает четко, — рассуждает эксперт. — Избирательные технологии, хорошо проплаченные, приводят к победе того, кто заказан финансовой элитой. Они просто выбирают для себя того исполнителя, который нужен для роли, которая ему уготована. Трамп вышел как разрушитель. Он должен разрушить систему международных отношений, посеять мировой хаос, чтобы затем предложить новый мировой порядок, построение которого они ставят во главу угла. Мне представляется, что Трамп будет делать это еще не один срок».

Что ждет НАТО

Выступая в четверг в Германии, генсек НАТО Йенс Столтенберг заочно не согласился с Макроном, заявив, что «США не бросают Европу, а совсем наоборот». По его словам, Америка обеспокоена возросшей ролью Китая на мировой арене, а парадокс НАТО заключается в том, что, несмотря на противоречия между союзниками, США и ЕС делают сегодня для Блока больше, чем когда-либо, инвестируя в безопасность и проводя большое количество учений.

Вместе с тем, Столтенберг напомнил, что является сильным сторонником диалога с Россией. Альянсу, по его мнению, нужно обсуждать с Москвой контроль вооружений, ДРСМД и СНВ, но с твердых позиций. Несколькими днями ранее генсек отклонил призывы по исключению Турции из НАТО и пообещал место в Альянсе Украине.

А что касается категоричной характеристики президента Макрона, то он еще в прошлом году, после денонсации ДСРМД, настаивал на создании единой европейской армии, не веря Вашингтону и опасаясь за безопасность старушки Европы. С оценкой Макрона «смерть мозга» согласилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.