Рябцева уверена, что презрение Навального к соратникам приведет к скорому краху ФБК

Журналист и разочаровавшаяся в деятельности «оппозиции» экс-сотрудница «Эха Москвы» Леся Рябцева оценила шансы так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального на выживание в свете последних событий.

В беседе с «ПолитЭкспертом» она вспомнила о «супернеуважении» руководства организации по отношению к подчиненным и сторонникам:

«Если бы они по-человечески относились к своим людям, не бросали их в беде, не относились к ним как к «пушечному мясу» и вели себя идеологически последовательно, то вопросов к ним было бы гораздо меньше».

Собеседница уверена, что люди, оставшиеся верными блогеру после череды скандалов, также разочаруются в своем «идоле». Они поймут, кто он на самом деле, чем и ради кого он занимается в реальности, а не в популистских рассказах.

«Занимается он [Навальный] просто зарабатыванием денег», — добавила журналист.

Также она напомнила, что почти все руководство ФБК находится за границей, что лишь усложняет функционирование детища Навального. К тому же, свою роль играют и репутационные потери.

«Все эти истории с отмыванием денег сказываются на Навальном и ФБК, поэтому россияне окончательно перестанут доверять фонду так же, как в свое время перестали доверять всем остальным политическим организациям оппозиционеров», — подытожила Рябцева.

Напомним, что против ФБК и его работников заведено несколько уголовных дел, в частности об отмывании миллиона. Помимо этого, организацию признали иностранным агентом. Недавний опрос и вовсе показал абсолютную непопулярность блогера, его деятельности и мечт о «прекрасной России будущего».