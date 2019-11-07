Эксперты не смогли определиться, кто должен платить за ремонт ветхого жилья в России

Эксперты спорят о ремонте ветхого жилья, стоимость которого могут возложить на россиян. Ранее в министерстве строительства заявили, что собственников могут обязать делать это по закону.

По словам председателя комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ в ТПП России Андрея Широкова, на россиян хотят переложить буквально все, но фактически квартира — это только «кубы воздуха», все остальное является общедомовым имуществом и его должны ремонтировать управляющие компании. Широков считает, что аварийного жилья в России не становится меньше, при этом законодательно не установлено, что означает словосочетание «ветхое жилье».

Эксперт также говорит, что в России действует программа по переселению из аварийного жилья, но она не выдерживает никакой критики. Кроме того, он уверен, что капремонты проводятся выборочно, а комплексного подхода по их проведению в стране нет до сих пор, хотя программа была принята в 2014 году.

«Жилье, которое строится взамен аварийного, уже при строительстве практически может быть тоже признано аварийным, оно некачественное», — передает слова Андрея Широкова «Царьград».

Сопредседатель регионального отделения ОНФ Андрей Малый в свою очередь уверен, что за ремонт ветхого жилья должны платить сами жильцы, так как только они ответственны за помещения, в которых живут. Малый отметил, что приветствует идею министерства строительства, так как россияне сами запустили ситуацию с ремонтом жилья, не делая ничего сами для его реконструкции.

Эксперт говорит, что у многих россиян иждивенческая позиция и платить за ремонт должны лишь они сами, чтобы быть ответственными. Малый отметил, что гражданам страны придется стать источником финансирования ремонта, так как у государства такой возможности нет.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не принимала никаких решений на тему ремонта ветхого жилья за счет граждан России.