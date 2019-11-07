Дно народного единства, или как слова Шлосберга оскорбили чувства верующих

Шлосберг назвал Днем лицемерия 4 ноября. Пост депутата Псковского областного собрания от «Яблока» Льва Шлосберга, размещенный 4 ноября в соцсетях, оскорбил чувства верующих. Об этом завил президент Псковской региональной общественной организации «Союз ветеранов кавказских войн» Игорь Иванов. По его словам, прокуратуре необходимо проверить депутата.

«День народного единства – самый фальшивый и политически лукавый праздник в нашей стране. Его история – это история политических пороков постсоветской России», — написал Шлосберг в «Живом журнале».

Игорь Иванов считает, что высказывание Шлосберга подпадает под статью 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Слова депутата в «неприличной форме» оскорбили человеческое достоинство и общественную нравственность, а в соответствии с законом, который вступил в силу весной 2019 года, подобные высказывания считаются административным нарушением и караются штрафом.