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17:26   7 Ноября 2019
Россия

Отец Децла рассказал, почему ему понравился документальный фильм о сыне

Отец Децла рассказал, почему ему понравился документальный фильм о сыне

Отец российского рэпера Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, рассказал, почему ему понравился документальный фильм о сыне. По словам Александра Толмацкого, он был очень тронут вышедшим фильмом.

Как рассказал отец Децла, он уже давно видел фильм и остался под впечатлением, так как создателями была проведена большая работа. Толмацкий-старший назвал документалку правдивой, но все же сказал, что ему было сложно ее смотреть и теперь тяжело комментировать.

Отец Децла рассказал, почему ему понравился документальный фильм о сыне

 Документальный фильм о музыканте «С закрытыми окнами» вышел в четверг, 7 ноября. Его автором стал журналист Роман Супер, который собирал деньги на фильм при помощи краудфандинговой платформы. Поклонники Децла восприняли идею создания документалки неоднозначно, многие посчитали, что журналист просто решил пропиарить себя на имени известного музыканта. В фильме есть интервью близких и родных Децла, а позднее создатели планируют выложить в Сеть режиссерскую версию, пишет «360». Кроме того, на музыкальных площадках появился саундтрек к фильму из 24 композиций.

Децл скончался от острой сердечной недостаточности в феврале 2019 года в Ижевске на гастролях. Ему было 35 лет. 

Отец Децла рассказал, почему ему понравился документальный фильм о сыне

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #децл #документальный фильм

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