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18:27   7 Ноября 2019
Россия

Адвокату педофила Светова пришлось опровергать фейковые заявления либеральных  «друзей» подзащитного

Адвокату педофила Светова пришлось опровергать фейковые заявления либеральных  «друзей» подзащитного

Издание Znak.com запустило фейк о заявлении адвоката лидера «Либертарианский партии» Михаила Светова насчет повода для возбуждения уголовного дела по статье «Развратные действия».

По его данным, защитник Михаил Бирюков указал, что расследование было инициировано после заявления якобы сотрудника «Известий» на публикации в Instagram и Twitter либертарианца, которые содержат «сведения о совершении развратных действий в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста».

За это сразу же зацепился одиозный блогер Алексей Навальный, который «иронично» прокомментировал фейк в Twitter:

Его примеру последовал и Леонид Волков — соратник Навального, который возглавлял его предвыборный штаб.

Другие СМИ также вцепились в эту ложь, не удосужившись ее проверить, чем и раскрутили материал «Знака». Из-за столь широкого освещения адвокат Светова вынужден был опровергнуть статью.

«Эта информация не от меня… Основанием в ходе следствия являлось то, что центр «Известия» выявил пользователя, не обязательно Светова, который разместил фото. Нельзя говорить, что журналист «Известий» написал заявление, таких сведений в деле мы не видели», — сказал Бирюков.

Стоит напомнить, что публикация фейковых новостей грозит внушительным штрафом и блокировкой ресурса-распространителя.

В августе Роскомнадзор внес Instagram-страницу либертарианца в список запрещенной в России информации из-за детской порнографии. Также администрации социальной сети была подана жалоба на размещенный контент. Как сообщалось ранее, Светова вызывали на допрос в Следственный комитет России, а до этого во время обысков у него изъяли сервер.

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Автор: Анна Манц
#навальный #фейк #светов #знак

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