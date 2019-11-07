РФ и Турция освободили Кобани от курдских боевиков и вернули в город торговлю

Возвращение в город Кобани торговли и стабилизация обстановки — результат усилий РФ, Турции и сирийских властей. Об этом в комментарии ФБА «Экономика сегодня» заявил военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, антитеррористическая операция Турции близ сирийских границ выдавила курдских боевиков из целого ряда населенных пунктов САР, а постоянное патрулирование территорий обезопасило деревни и города.

«Значимость договоренностей Москвы и Анкары в данном процессе приуменьшить невозможно», — добавил Виктор Литовкин.

Также необходимо признать хорошую работу сирийских властей, ведь местная администрация постепенно возвращает жизнь в мирное русло, продолжил военный эксперт. Договоренности РФ и Турции гарантировали тысячам сирийцев, что разного рода боевики не окажутся на улицах городов и поселков, что не возобновятся террор, преследования и казни. Люди зажили спокойно.