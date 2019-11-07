Жители Подмосковья рассказали, чего ждут от дублера Щелковского шоссе. В Балашихе, Щелкове и Звездном Городке состоялись общественные слушания на тему разгрузки Щелковского шоссе при помощи дублера, строительство которого под вопросом.

Жителям Балашихи и Щелкова приходится по нескольку часов стоять в пробках утром и вечером, чтобы выехать в столицу или попасть домой. Большинство из жителей считают, что дублер действительно нужен, его необходимо строить восьмиполосным, только после этого дорога разгрузится и пробок удастся избежать.

Местные жители говорят, что в электричках в столицу станет свободнее, так как у людей появится возможность пересесть на машины и с комфортом добираться по дублеру по своим делам. К тому же, ряд общественников считает, что воздух станет чище, ведь стоящие в пробках по 2-3 часа автомобили загрязняют его намного больше, чем те авто, которые проезжают на скорости под 100 километров в час. Плюс будет и для МКАДа, так как новая дорога перейдет на южную сторону, а затем уйдет на север. К тому же, дублер построят таким образом, что все жилые кварталы будут в безопасности, но удобный подъезд к населенным пунктам сохранится.

Население Звездного Городка выросло в десятки раз за последние 50 лет, на такое увеличение количества жителей Щелковское шоссе не рассчитано, поэтому местные жители не сомневаются в том, что дублер необходим. Люди уверены, что Звездный Городок необходимо соединить таким образом с Чкаловским, передает «360».

Противники дублера говорят, что трасса навредит национальному парку «Лосиный остров», но экологи отметили положительную сторону строительства, ведь территория парка увеличится во много раз благодаря строительству дублера.

Подавляющее большинство — от 72 до 88 процентов — жителей Подмосковья считают, что дублер Щелковскому шоссе нужен, так как пробки надоели всем. Ранее российские космонавты подписали петицию о строительстве дублера Щелковского шоссе.