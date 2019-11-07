МИД РФ предупреждает россиян о манифестации правозащитников в Париже
МИД РФ предупреждает россиян о проведении манифестации правозащитников в Париже. Как сообщает ведомство, манифестация пройдет в воскресенье, 10 ноября, возле Северного вокзала.
#Франция – 10 ноября в г. #Париж в 13:00 (местн. вр.) у здания Северного вокзала состоится манифестация правозащитных организаций; повышенные меры безопасности; ограничение движения транспорта; pic.twitter.com/LvDDcjFSdn— МИД России ???????? ДСКЦ (@MID_travel) November 7, 2019
Российское министерство иностранных дел отмечает, что в столице Франции будут действовать повышенные меры безопасности, а движение транспорта ограничат. Кроме того, МИД России предупреждает об антиправительственных демонстрациях в Чили 23 ноября и манифестациях в ряде городов Ливана 23 ноября.
#Чили – на 23 ноября по всей стране намечены антиправительственные демонстрации; повышенные меры безопасности; ограничение движения транспорта; pic.twitter.com/cMYXTYuDEn— МИД России ???????? ДСКЦ (@MID_travel) November 7, 2019
#Ливан – 24 ноября в гг. #Бейрут, #Триполи, #Сайда ожидаются манифестации; повышенные меры безопасности; перекрытия дорог; pic.twitter.com/L5BRZg5YBG— МИД России ???????? ДСКЦ (@MID_travel) November 7, 2019