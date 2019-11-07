МИД РФ предупреждает россиян о манифестации правозащитников в Париже

МИД РФ предупреждает россиян о проведении манифестации правозащитников в Париже. Как сообщает ведомство, манифестация пройдет в воскресенье, 10 ноября, возле Северного вокзала.

#Франция – 10 ноября в г. #Париж в 13:00 (местн. вр.) у здания Северного вокзала состоится манифестация правозащитных организаций; повышенные меры безопасности; ограничение движения транспорта; pic.twitter.com/LvDDcjFSdn — МИД России ???????? ДСКЦ (@MID_travel) November 7, 2019

Российское министерство иностранных дел отмечает, что в столице Франции будут действовать повышенные меры безопасности, а движение транспорта ограничат. Кроме того, МИД России предупреждает об антиправительственных демонстрациях в Чили 23 ноября и манифестациях в ряде городов Ливана 23 ноября.