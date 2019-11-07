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МИД РФ предупреждает россиян о манифестации правозащитников в Париже

МИД РФ предупреждает россиян о манифестации правозащитников в Париже

 Клинцевич назвал конституционный комитет единственным решением для сохранения мира в САР

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16:40   7 Ноября 2019
Весь мир

МИД РФ предупреждает россиян о манифестации правозащитников в Париже

МИД РФ предупреждает россиян о манифестации правозащитников в Париже

МИД РФ предупреждает россиян о проведении манифестации правозащитников в Париже. Как сообщает ведомство, манифестация пройдет в воскресенье, 10 ноября, возле Северного вокзала.

Российское министерство иностранных дел отмечает, что в столице Франции будут действовать повышенные меры безопасности, а движение транспорта ограничат. Кроме того, МИД России предупреждает об антиправительственных демонстрациях в Чили 23 ноября и манифестациях в ряде городов Ливана 23 ноября. 

 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #париж #мид рф #весь мир

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