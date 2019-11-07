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17:39   7 Ноября 2019
Россия

Центробанк разоблачил схему работы телефонных мошенников

Центробанк разоблачил схему работы телефонных мошенников

Первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Алексей Сычев рассказал о схемах работы телефонных мошенников на международной конференции «Защита персональных данных» в пресс-центре МИА «Россия сегодня» 7 ноября.

По его словам, мошенники часто располагают совсем небольшим количеством информации: только ФИО и номером телефона потенциальной жертвы. Остальные данные они получают от самого человека, втираясь к нему в доверие.

«Он просто начинает свой разговор, спрашивает вы это или не вы, и дальше развивает разговор по определенным скриптам, выводя человека на необходимость рассказать злоумышленнику о том, кем он является на самом деле», — рассказывает Сычев на конференции.

По данным Банка России, в 2018 году более 97 процентов хищений со счетов физических лиц было совершено с использованием приемов социальной инженерии. Как правило, граждане сами называли номер своей карты и ccv-код на оборотной стороне, обратил внимание Сычев.

Замглавы департамента видит решение в том, чтобы ужесточить законы о передаче персональных данных

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Автор: Алина Бранцевич
#мошенничество #сычев #мобильные телефоны

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