Клинцевич назвал конституционный комитет единственным решением для сохранения мира в САР

Конституционный комитет Сирии — единственный способ не только помирить всех в регионе, но и сохранить мир на Ближнем Востоке. Об этом в комментарии iReactor сообщил член комитета Совета Федерации по международным делам Франц Клинцевич.

Ранее представитель Госдепартамента США высокого ранга заявил, что Вашингтон признал роль Москвы в начале работы конституционного комитета Сирии. Однако между РФ и США имеются разногласия касательно политической роли этой структуры.

«Без России мы бы не смогли получить этот конституционный комитет», — признал американский дипломат.

Вместе с тем он подчеркнул, что сирийское правительство не будет против, если комитет минимально повлияет на политику страны. Хотя Вашингтон рассчитывает на максимальное влияние. В этом состоит противоречие между РФ и США.

Клинцевич увидел в заявлениях американского дипломата лоббирование интересов США. По словам сенатора, Вашингтон игнорирует здравый смысл, если он противоречит интересам американцев.