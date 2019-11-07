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 Клинцевич назвал конституционный комитет единственным решением для сохранения мира в САР

Клинцевич назвал конституционный комитет единственным решением для сохранения мира в САР
16:36   7 Ноября 2019
Весь мир

Клинцевич назвал конституционный комитет единственным решением для сохранения мира в САР

Клинцевич назвал конституционный комитет единственным решением для сохранения мира в САР

Конституционный комитет Сирии — единственный способ не только помирить всех в регионе, но и сохранить мир на Ближнем Востоке. Об этом в комментарии iReactor сообщил член комитета Совета Федерации по международным делам Франц Клинцевич.

Ранее представитель Госдепартамента США высокого ранга заявил, что Вашингтон признал роль Москвы в начале работы конституционного комитета Сирии. Однако между РФ и США имеются разногласия касательно политической роли этой структуры.

«Без России мы бы не смогли получить этот конституционный комитет», — признал американский дипломат.

Вместе с тем он подчеркнул, что сирийское правительство не будет против, если комитет минимально повлияет на политику страны. Хотя Вашингтон рассчитывает на максимальное влияние. В этом состоит противоречие между РФ и США.

Клинцевич увидел в заявлениях американского дипломата лоббирование интересов США. По словам сенатора, Вашингтон игнорирует здравый смысл, если он противоречит интересам американцев.

«Если это им не выгодно, то они просто игнорируют здравый смысл, порядок, аргументацию и делают только то, что выгодно им», — резюмировал Клинцевич.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сирия #клинцевич #общество

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