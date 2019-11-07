Глава МИД Греции пригласил Путина и Лаврова на празднование 200-летия революции

Глава МИД Греции Никос Дендиас пригласил президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова на празднование 200-летия революции. В четверг, 7 ноября, глава МИД Греции находится с официальным визитом в Москве.

Россия пригласила премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса в Москву посетить празднование 75-летия Победы. По мнению Москвы, это укрепит двусторонние отношения.

Как сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Греции Александрос Генниматас, глава МИД РФ Сергей Лавров принял приглашение посетить Грецию, но пока конкретной даты не называется.

В 2021 году Греция отметит 200-летие революции в стране. Власти Греции признали роль России в этом событии и отметили роль российской диаспоры в развитии независимости.