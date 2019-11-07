Пушков одобрил призыв Макрона помириться Европе и России

Член Совета Федерации Алексей Пушков одобрил слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости пересмотреть отношения с Россией. Об этом он сообщил в четверг, 7 ноября, в своем Twitter.

Ранее французский лидер в интервью журналу Economist призвал Европу пересмотреть отношения с Россией в целях установления мира на континенте и возвращении стратегической независимости.

«Европейская политика в отношении Москвы не должна оставаться заложницей русофобских инстинктов в отдельных столицах», — написал сенатор.

Парламентарий также считает, что Париж не должен зависеть от мнения Варшавы и Таллина, которые также выступают против диалога с российской стороной.