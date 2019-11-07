Уставшая от фейков «Би-би-си» Сурначева решила заняться проплаченными «расследованиями» Баданина

Роман Баданин продолжает наполнять «Проект.медиа» дорогостоящими журналистами, его очередной «покупкой» стала бывший редактор отдела политики Русской службы «Би-би-си» Елизавета Сурначева.

Журналист рассказала о новом месте работы в Facebook, сообщили в «Федеральном агентстве новостей». Стоит заметить, что в русскоязычном «Би-би-си» девушка занимала достаточно высокое положение, так что сменить работу она могла лишь за очень щедрое предложение. Так, журналисты ее уровня не сдвинутся с места меньше чем за 300–500 тысяч. Здесь же должны быть премиальные, а также четкие сроки работы.

Однако «Проект» и его руководство не имеют официальных каналов дохода и спонсоров, а на сайте отсутствует реклама. Сам Баданин отмечал, что ежегодно на работу его детища необходимо около полумиллиона долларов, что в переводе на рубли составляет почти 32 миллиона. Вопрос о капиталах напрашивается сам собой.

Чтобы ответить на него, важно вспомнить, что Баданин обучался в Стэнфордском университете, который известен тесной связью со спецслужбами США. Там ему выделили стипендию Джона Найта, на которую можно оплатить саму учебу, проживание, еще и 85 тысяч долларов останется. Главным спонсором столь щедрого фонда выступает миллиардер и специалист по «цветным революциям» Джордж Сорос. Эти два факта делают очевидными цели обучения российских журналистов.

По возвращении Баданин основал «Проект.Медиа» с официальной регистрацией в Литве и штаб-квартирой в американском Пало-Альто. Это и стало отправной точкой заказных «расследований» и рекламы наркоторговли. Увеличение штата позволит ученику спецслужб США выполнять свою главную задачу по дестабилизации ситуации внутри России.