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16:06   7 Ноября 2019
Весь мир

Гражданина России задержали в Литве за контрабанду 50 килограммов янтаря

Гражданина России задержали в Литве за контрабанду 50 килограммов янтаря

Гражданина России задержали в Литве за контрабанду 50 килограммов янтаря. Об этом сообщает пограничная служба МВД Литвы. 

42-летний россиянин действовал вместе с 63-летним гражданином Литвы, вместе они незаконно ввезли на территорию страны 50 килограммов необработанный янтарь. Контрабандистов задержали на автозаправке прямо в момент передачи полиэтиленового мешка с янтарем. Россиянин был водителем грузовика, из которого он передал янтарь литовцу, а тот в свою очередь переложил мешок в багажник своей машины. 

Если преступление удастся доказать, то гражданину РФ и Литвы грозит заключение до восьми лет колонии. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #литва #контрабанда #янтарь

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