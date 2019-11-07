Гражданина России задержали в Литве за контрабанду 50 килограммов янтаря. Об этом сообщает пограничная служба МВД Литвы.

42-летний россиянин действовал вместе с 63-летним гражданином Литвы, вместе они незаконно ввезли на территорию страны 50 килограммов необработанный янтарь. Контрабандистов задержали на автозаправке прямо в момент передачи полиэтиленового мешка с янтарем. Россиянин был водителем грузовика, из которого он передал янтарь литовцу, а тот в свою очередь переложил мешок в багажник своей машины.

Если преступление удастся доказать, то гражданину РФ и Литвы грозит заключение до восьми лет колонии.