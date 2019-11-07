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16:07   7 Ноября 2019
Россия

Госдума вводит единые стандарты оказания государственных и муниципальных услуг

Госдума вводит единые стандарты оказания государственных и муниципальных услуг

Государственная дума в первом чтении приняла правительственный законопроект об унификации порядка, условий и результатов предоставления государственных и муниципальных услуг. Об этом в четверг, 7 ноября, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

По его словам, в рамках законопроекта вводятся единые стандарты оказания государственных и муниципальных услуг по всей стране. Он подчеркнул, что они будут утверждаться на федеральном уровне. Володин также отметил, что первые единые стандарты будут введены в области градостроительства. Таким образом упростится контроль за качеством услуг.

«В случае принятия закона с 1 января 2020 года срок выдачи разрешения на строительство сократится с 7 до 5 рабочих дней, а градостроительного плана земельного участка — с 20 до 14 рабочих дней», — уточнил он.

Благодаря принятию единых стандартов получится убрать лишние административные барьеры для застройщиков, а также реализовать новые инвестиционные проекты, развивая таким образом российскую экономику, отметил спикер Госдумы.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество

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