Департамент МИД прокомментировал последствия террористической атаки в Буркина-Фасо

Группа неизвестных боевиков совершила вооруженное нападение на конвой горнодобывающей компании в Буркина-Фасо 6 ноября. По предварительным данным погибли 37 мирных граждан, более 60 получили ранения различной степени тяжести.

МИД РФ решительно осудил теракт.

"Решительно осуждаем этот далеко не первый террористический акт, совершенный экстремистскими силами на территории Буркина-Фасо. Уверены, что местные компетентные органы примут все необходимые меры для того, чтобы организаторы и исполнители этого варварского преступления были установлены и понесли заслуженное наказание", - сообщается на официальном сайте МИД.