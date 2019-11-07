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15:44   7 Ноября 2019
Россия

Законопроект об удостоверяющих центрах одобрен Госдумой в первом чтении

Законопроект об удостоверяющих центрах одобрен Госдумой в первом чтении

Законопроект о работе удостоверяющих центров одобрен Госдумой в первом чтении. Документ направлен на ужесточение требований к удостоверяющим центрам. Его разработала группа депутатов Госдумы и сенаторов Совета Федерации. 

По словам авторов законопроекта, сейчас в России существует 495 удостоверяющих центров, которые необходимо укрупнять по примеру европейских стран. Если законопроект утвердят, то для удостоверяющих центров поменяется порядок аккредитации и всей деятельности. Также аккредитация будет выдаваться на на пять лет, как сейчас, а на три года.

Кроме того, к укрупнению и качественному выполнению услуг приведет увеличение финансовых требований, уверены российские парламентарии. Законопроект обяжет иметь удостоверяющие центры минимальный собственный капитал в размере не менее одного миллиарда рублей. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #госдума #политика

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