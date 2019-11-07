Роскомнадзор направил запрос из-за утечек данных пользователей Instagram

Роскомнадзор направил в группу компаний Facebook запрос, связанный с утечкой данных пользователей Instagram, однако россияне пока ни на что не жаловались. Об этом заявил глава российского ведомства Александр Жаров.

Ранее «Известия», ссылаясь на копанию по кибербезопасности DeviceLock, писали, что в Instagram произошла крупная утечка персональной информации. Злоумышленники выставили на продажу базу данных, включающую 20 миллионов аккаунтов, за 22 тысячи долларов. Из них 20 тысяч аккаунтов оказались в открытом доступе, в том числе ники пользователей, электронные почты, мобильные телефоны и описания профилей.

В ведомстве в курсе произошедшего, заявил Жаров в кулуарах конференции «Защита персональных данных».

«Мы, как и положено регулирующему органу, соответствующий запрос в группу компаний Facebook отправили, ответа пока не получили, но и регламентные сроки пока не истекли», — сказал он.

Он также подчеркнул, что ни одной жалобы со стороны россиян по этому поводу не поступило. В связи с этим нельзя подтвердить или опровергнуть, были ли затронуты интересы конкретных лиц.