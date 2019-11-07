Песков напомнил, что Путин всегда поддерживал поисковые работы

Владимир Путин всегда поддерживал поисковые работы по поиску мест захоронений жертв политических репрессий. Журналисты уточнили у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, как российский лидер относится к организациям, которые занимаются подобной деятельностью, передает Федеральное агентство новостей.

Представитель Кремля напомнил, что Владимир Путин еще до 2008 года посещал мемориальные места, где массово казнили людей в ходе политических репрессий. Также президент неоднократно выступал на этот счет, давал однозначную оценку политическим репрессиям, которая не терпит каких-то различных трактовок.