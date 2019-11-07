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Почти 40% оборонных предприятий на Украине находятся на грани банкротства

Почти 40% оборонных предприятий на Украине находятся на грани банкротства

Вышинский обвинил власти Украины в бездействии из-за сноса мемориала Жукову в Одессе

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15:54   7 Ноября 2019
Россия

Песков напомнил, что Путин всегда поддерживал поисковые работы

Песков напомнил, что Путин всегда поддерживал поисковые работы

Владимир Путин всегда поддерживал поисковые работы по поиску мест захоронений жертв политических репрессий. Журналисты уточнили у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, как российский лидер относится к организациям, которые занимаются подобной деятельностью, передает Федеральное агентство новостей.

Представитель Кремля напомнил, что Владимир Путин еще до 2008 года посещал мемориальные места, где массово казнили людей в ходе политических репрессий. Также президент неоднократно выступал на этот счет, давал однозначную оценку политическим репрессиям, которая не терпит каких-то различных трактовок.

«Поэтому он поисковые работы, конечно, всячески поддерживает. Его оценки прекрасно известны. Здесь нет смысла дискутировать и что-то объяснять на этот счет», — резюмировал Песков.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #жертвы #репрессии #захоронения

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