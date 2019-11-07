Политолог объяснил потерю «Пращи Давида» за миллион долларов головотяпством ЦАХАЛ

В июле прошлого года Израиль потерял в Сирии новейшую противоракету «Праща Давида» из-за технического сбоя. Об этом 7 ноября сообщил израильский ежедневник Haaretz.. По данным издания, из Сирии ракета якобы попала в Москву, но уже не своим ходом. «Пращу» сирийские военные передали российским коллегам, чтобы те ознакомились с технической начинкой крылатого боеприпаса.

Источники утверждают, что Израиль и США попросили вернуть ракету, однако российская сторона никак не отреагировала. Сообщается, что противоракеты предназначались для перехвата выпущенных из Сирии ракет тактического комплекса «Точка».

Комментируя просчет израильских военных, политолог Евгений Бень напомнил, что Израиль неоднократно наносил ракетные удары по территории Сирии, поэтому гипотетическую потерю новейшего боеприпаса эксперт допускает.

«У нас хронически преувеличиваются некие военно-стратегические возможности государства Израиль. — рассуждает Бень. — В том смысле, что там якобы точность, пунктуальность, педантичность во всем. Якобы основательность в жизнедеятельности израильской армии. На самом деле нисколько не удивляет, что они могли на территории Сирии именно потерять ракету. Это вполне в духе этого государства и в духе организации, включая работу ЦАХАЛ. Удары [ракетные по территории Сирии] производились не раз. Во всем некоторое головотяпство Израилю присуще, причем в разных проявлениях жизни».

«Пращу Давида», разработанную израильской компанией Rafael совместно с американской Raytheon, Израиль начал испытывать в 2013 году. Сегодня противоракета служит боевым оснащением многоуровневой ПРО государства «Железный купол». Она предназначена для перехвата баллистических ракет малой дальности и неуправляемых ракет большого калибра с дальностью пуска от 70 до 300 километров.

Впервые ЦАХАЛ задействовал «Пращу», которая стоит примерно миллион долларов, в июле 2018 года для перехвата двух советских «Точек», летящих из Сирии. Обе израильских ракеты, по данным Haaretz, не смогли поразить цели. Операторам пришлось уничтожить оба перехватчика удаленно.

Минобороны РФ пока никак не отреагировало на публикации о фиаско новейшей израильской противоракеты.