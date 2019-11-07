Песков заявил, что решений по ремонту ветхого жилья за счет россиян не принималось

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал идею ремонтировать ветхое жилье за счет граждан. Слова пресс-секретаря российского лидера передает Федеральное агентство новостей в четверг, 7 ноября.

Ранее сообщалось, что Минстрой РФ предложил ремонтировать ветхое жилье за счет граждан до того момента, когда станет невозможно не признать их аварийными. Речь шла об износе дома на 70%. После достижения этой отметки предполагается разработка специальных программ капитального ремонта.

Песков переадресовал вопрос по этой теме правительству и заявил, что ему неизвестно, чтобы на этот счет принимались какие-либо решения.