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15:26   7 Ноября 2019
Россия

Песков заявил, что решений по ремонту ветхого жилья за счет россиян не принималось

Песков заявил, что решений по ремонту ветхого жилья за счет россиян не принималось

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал идею ремонтировать ветхое жилье за счет граждан. Слова пресс-секретаря российского лидера передает Федеральное агентство новостей в четверг, 7 ноября.

Ранее сообщалось, что Минстрой РФ предложил ремонтировать ветхое жилье за счет граждан до того момента, когда станет невозможно не признать их аварийными. Речь шла об износе дома на 70%. После достижения этой отметки предполагается разработка специальных программ капитального ремонта.

Песков переадресовал вопрос по этой теме правительству и заявил, что ему неизвестно, чтобы на этот счет принимались какие-либо решения. 

«В Кремле не знают, чтобы принимались какие-то решения о ремонте ветхого жилья в стране за счет самих граждан», — сказал он. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #песков #политика #общество #ветхое жилье

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