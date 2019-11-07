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Почти 40% оборонных предприятий на Украине находятся на грани банкротства

Почти 40% оборонных предприятий на Украине находятся на грани банкротства

Вышинский обвинил власти Украины в бездействии из-за сноса мемориала Жукову в Одессе

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15:34   7 Ноября 2019
Россия

Кремль не воспринимает «Би-би-си» в качестве первоисточника, отметил Песков

Кремль не воспринимает «Би-би-си» в качестве первоисточника, отметил Песков

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикацию о словах главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова жестко наказывать за оскорбление чести в интернете.Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» 7 ноября.

Накануне «Русская служба Би-би-си» опубликовала речь Кадырова, которую он произнес на заседании чеченского правительства, посвященной малому и среднему бизнесу. Кадыров на чеченском языке раскритиковал тех, кто нарушает согласие между людьми.

«Я не читал оригинал стенограммы и не читал оригиналы заявлений», — отметил пресс-секретарь президента.

Вместе с тем, он напомнил о фейках, которые выпускает западный ресурс «Би-би-си».

«Публикации «Би-би-си» отдельных предложений считать за первоисточник не могу… Мы не можем воспринимать «Би-би-си» как первоисточник. Нам неизвестно о таких высказываниях ничего», — подчеркнул он.

Кремль не воспринимает «Би-би-си» в качестве первоисточника, отметил Песков

 

 

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Автор: Анна Манц
#песков #кадыров #чечня #би-би-си

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