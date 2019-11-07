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Почти 40% оборонных предприятий на Украине находятся на грани банкротства

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Вышинский обвинил власти Украины в бездействии из-за сноса мемориала Жукову в Одессе

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15:16   7 Ноября 2019
Россия

Россия не против вернуть Франции останки соратника Наполеона

Россия не против вернуть Франции останки соратника Наполеона

Летом под Смоленском нашли останки соратника Наполеона. Журналисты сообщили пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, что фонд развития русско-французских инициатив это подтвердил, и поинтересовались дальнейшей судьбой исторической находки, передает Федеральное агентство новостей.

«Об этой истории хорошо известно», — ответил представитель Кремля.

По его словам, российские и французские археологи работали, изучали документы, вели совместные раскопки. Конечно, если Париж обозначит намерения Франции, тогда Россия посодействует с возвращением останков соратника Наполеона.

Останки обнаружили археологи в ходе раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду в Смоленске. ДНК-экспертиза подтвердила, что действительно нашли останки одного из ближайших соратников Наполеона — генерала Сезара Шарль-Этьен Гюдена, который в 1812 году стоял во главе третьей дивизии первого корпуса французской армии.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #останки #наполеон

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