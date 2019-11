Россия не против вернуть Франции останки соратника Наполеона

Летом под Смоленском нашли останки соратника Наполеона. Журналисты сообщили пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, что фонд развития русско-французских инициатив это подтвердил, и поинтересовались дальнейшей судьбой исторической находки, передает Федеральное агентство новостей.

По его словам, российские и французские археологи работали, изучали документы, вели совместные раскопки. Конечно, если Париж обозначит намерения Франции, тогда Россия посодействует с возвращением останков соратника Наполеона.

Останки обнаружили археологи в ходе раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду в Смоленске. ДНК-экспертиза подтвердила, что действительно нашли останки одного из ближайших соратников Наполеона — генерала Сезара Шарль-Этьен Гюдена, который в 1812 году стоял во главе третьей дивизии первого корпуса французской армии.

This is a painting of Charles-Étienne César Gudin de La Sablonnière... and this is him now....feel old yet? (he’s pointing to his own skeleton..) pic.twitter.com/NH4cnOxzsU