Летом под Смоленском нашли останки соратника Наполеона. Журналисты сообщили пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, что фонд развития русско-французских инициатив это подтвердил, и поинтересовались дальнейшей судьбой исторической находки, передает Федеральное агентство новостей.

«Об этой истории хорошо известно», — ответил представитель Кремля.

По его словам, российские и французские археологи работали, изучали документы, вели совместные раскопки. Конечно, если Париж обозначит намерения Франции, тогда Россия посодействует с возвращением останков соратника Наполеона.

Останки обнаружили археологи в ходе раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду в Смоленске. ДНК-экспертиза подтвердила, что действительно нашли останки одного из ближайших соратников Наполеона — генерала Сезара Шарль-Этьен Гюдена, который в 1812 году стоял во главе третьей дивизии первого корпуса французской армии.