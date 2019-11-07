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15:16   7 Ноября 2019
Россия

Песков признал, что Россия находится в демографической яме

Песков признал, что Россия находится в демографической яме

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал тенденцию сокращения населения в России. Слова пресс-секретаря российского лидера в четверг, 7 ноября, передает Федеральное агентство новостей. 

Ранее Счетная палата РФ заявила, что в России четыре года подряд фиксируется естественная убыль населения. Численность населения в стране на 1 сентября текущего года составила 146,7 миллиона человек, а это на 52,5 тысяч меньше, чем в начале 2019 года.

По словам Пескова, негативная тенденция, которая связана с сокращением населения в России, была хорошо известна и ранее, в том числе, когда создавались социальные проекты. 

«Сейчас нет смысла перечислять весь набор мер поддержки для повышения рождаемости. Мы действительно находимся в демографической яме», — констатировал он.

Президент РФ Владимир Путин ранее объяснял, что эта проблема идет со времен Великой Отечественной войны, а также из 90-х годов. Именно поэтому наблюдается такая негативная динамика. Последствия этого кризиса дадут о себе знать и в экономике, и в социальной сфере, и в промышленном развитии. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #песков #политика #общество #демография

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