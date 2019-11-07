Путин посетит центр «Эрмитаж-Сибирь» в Омске

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о расписании президента Владимира Путина. Об этом передает «Федеральное агентство новостей» 7 ноября.

Он напомнил, что в Омске проходит XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который открыл двери еще 6 ноября. Среди участников присутствуют делегации предпринимателей, как отметил пресс-секретарь главы России.

«Беседа с [президентом Казахстана Касым-Жомартом] Токаевым в узком составе. Мы подпишем ряд документов. Затем будет прием», — добавил Песков.

Он также отметил, что российский лидер посетит культурно-просветительный центр «Эрмитаж-Сибирь», начавший работу накануне. Он стал первым представительством государственного Эрмитажа в Зауралье. Открытие проходит с выставкой «Сжимая рукоять меча… Воинская культура и оружейные традиции Ближнего Востока».