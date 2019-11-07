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14:58   7 Ноября 2019
Россия

Поддержка молодых семей является приоритетом государства, заявил Путин

Поддержка молодых семей является приоритетом государства, заявил Путин

Поддержка молодых семей является приоритетом государства, заявил президент РФ Владимир Путин в своем приветствии участникам, гостям и организаторам VII Форума программы «Святость материнства». Тема форума «Семья в жизни молодого поколения: проблемы, практики и перспективы».

В приветственной телеграмме глава государства отметил, что семья является основой всех основ, так как именно в семье закладывается мировоззрение детей, их личные качества, а также нравственные и духовные идеалы. Владимир Путин также отметил, что детей нужно воспитывать в заботе о своих родителях, и создавать в семьях все необходимые условия для того, чтобы дети могли самореализоваться в творчестве и работе. 

Форум стартовал в Белграде в четверг, 7 ноября. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика

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