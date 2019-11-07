Столтенберг верит, что отношения России и НАТО можно улучшить

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал отношения Североатлантического альянса и России. Его выступление в немецком исследовательском центре распространила пресс-служба организации 7 ноября.

«Я являюсь сильным сторонником диалога с РФ», — сказал он, уточнив, что очень верит в возможность улучшения отношений сторон.

Также генсек отметил необходимость диалога с российской стороной насчет контроля вооружения, в частности по договорам о ракетах средней и меньше дальности, а также СНВ. Он считает, что между диалогом и усилением обороны альянса «нет противоречия».

«Нам нужно быть твердыми в нашем диалоге с РФ. Иначе это может быть интерпретировано как слабость, и это может быть опасно», — добавил Столтенберг.

20 октября 2018 года президент Штатов Дональд Трамп заявил о выходе США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности из-за «нарушений» со стороны России. 2 февраля он заявил о желании создать новый улучшенный документ с большим количеством участников.

В этот же день российский президент Владимир Путин решил зеркально ответить американской стороне на приостановку договоренностей. К тому же, он распорядился прекратить попытки инициирования переговоров, чтобы дождаться «пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог». Этого не произошло и 3 июля глава РФ подписал указ о приостановке договора.

2 августа действие соглашения официально прекратилось. В российском МИД подчеркнули, что это произошло по инициативе Штатов.