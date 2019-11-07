Стала известна причина обысков в здании администрации Каспийска
Администрацию дагестанского Каспийска обыскали в связи с работой бывшего руководства. Об этом заявила представитель мэрии города, передает в четверг РИА Новости.
Ранее стало известно, что правоохранители проводят оперативные мероприятия в здании администрации дагестанского Каспийска. По информации СК, против экс-главы Каспийска Джамалудина Омарова было заведено уголовное дело. Его подозревали в превышении должностных полномочий. В рамках уголовного дела по месту работы и прожвания чиновника проводятся обыски. Кроме этого, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Как сообщает собеседница агентства, правоохранители осуществили выемку документов за 2000 год из архива.
«Обыски были связаны с работой бывшего руководства, а не с работой нынешних заместителей главы администрации. Заместителей никто не задерживал и не допрашивал», — уточнила она.