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14:56   7 Ноября 2019
Россия

Стала известна причина обысков в здании администрации Каспийска

Стала известна причина обысков в здании администрации Каспийска

Администрацию дагестанского Каспийска обыскали в связи с работой бывшего руководства. Об этом заявила представитель мэрии города, передает в четверг РИА Новости. 

Ранее стало известно, что правоохранители проводят оперативные мероприятия в здании администрации дагестанского Каспийска. По информации СК, против экс-главы Каспийска Джамалудина Омарова было заведено уголовное дело. Его подозревали в превышении должностных полномочий. В рамках уголовного дела по месту работы и прожвания чиновника проводятся обыски. Кроме этого, решается вопрос об избрании меры пресечения. 

Как сообщает собеседница агентства, правоохранители осуществили выемку документов за 2000 год из архива. 

«Обыски были связаны с работой бывшего руководства, а не с работой нынешних заместителей главы администрации. Заместителей никто не задерживал и не допрашивал», — уточнила она. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #обыски #каспийск

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