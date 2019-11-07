Стоимость капремонта многоквартирных домов могут пересмотреть, заявили в Минстрое

Стоимость капремонта многоквартирных домов могут пересмотреть, заявил замглавы Минстроя Максим Егоров. По его словам, ведомство не исключает такой возможности.

По данным Егорова, тема уровня стоимости капремонтов многоквартирных домов стоит в ведомстве остро. Он отметил, что Минстрой планирует пересмотреть вопрос экономической обоснованности стоимости капительного ремонта. Егоров подчеркнул, что в России могут ввести двухтарифную норму оплаты с минимальной стоимостью для плательщиков.

«Мы видим, что есть большой разрыв программы и финансовой устойчивости», — подчеркнул заместитель министра строительства.

Сейчас в среднем россияне платят за капремонт от 8,57 рубля за один квадратный метр жилья. Систему оплаты капремонтов жилья запустили в 2014 году, в программу вошли порядка 734 тысяч многоквартирников, в которых живет 63 процента граждан РФ. В течение шести лет подрядчики отремонтировали 150 тысяч домов.