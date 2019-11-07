Воровство нефти в Сирии с помощью курдских боевиков эксперт назвал типичным для США

Кража сирийской нефти руками курдских боевиков — типичная технология США в горячих точках. Об этом в комментарии Nation News заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. По его словам, Вашингтон развертывает горячие точки с целью получить баснословную прибыль и полностью окупить кампанию, которая слишком высокозатратна для США.

«Это принцип участия в международных акциях», — считает эксперт.

Американский лидер Дональд Трамп весьма откровенно высказывался о намерениях Вашингтона по поводу сирийской нефти, продолжил Андрей Кошкин. Оппоненты обвинили президента США в том, что Трамп не только уступил место РФ в Сирии, но и отобрал нефть другой страны.