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Воровство нефти в Сирии с помощью курдских боевиков эксперт назвал типичным для США

Воровство нефти в Сирии с помощью курдских боевиков эксперт назвал типичным для США

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15:00   7 Ноября 2019
Весь мир

Воровство нефти в Сирии с помощью курдских боевиков эксперт назвал типичным для США

Воровство нефти в Сирии с помощью курдских боевиков эксперт назвал типичным для США

Кража сирийской нефти руками курдских боевиков — типичная технология США в горячих точках. Об этом в комментарии Nation News заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. По его словам, Вашингтон развертывает горячие точки с целью получить баснословную прибыль и полностью окупить кампанию, которая слишком высокозатратна для США.

«Это принцип участия в международных акциях», — считает эксперт.

Американский лидер Дональд Трамп весьма откровенно высказывался о намерениях Вашингтона по поводу сирийской нефти, продолжил Андрей Кошкин. Оппоненты обвинили президента США в том, что Трамп не только уступил место РФ в Сирии, но и отобрал нефть другой страны.

«Выглядит это так: уже не Соединенные Штаты добывают нефть. Абсурд: курды добывают нефть, а американцы их просто охраняют за «спасибо». В это уже не верит никто даже в самой Америке», — резюмировал Кошкин.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #сирия #нефть #общество

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