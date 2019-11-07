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Почти 40% оборонных предприятий на Украине находятся на грани банкротства

Почти 40% оборонных предприятий на Украине находятся на грани банкротства

Вышинский обвинил власти Украины в бездействии из-за сноса мемориала Жукову в Одессе

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 Будущий глава WADA пообещал освободить спорт от допинга

Будущий глава WADA пообещал освободить спорт от допинга
14:23   7 Ноября 2019
Весь мир

Будущий глава WADA пообещал освободить спорт от допинга

Будущий глава WADA пообещал освободить спорт от допинга

Главная цель — расширить действие антидопинговых программ на максимальное количество стран и видов спорта. Об этом заявил будущий президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька в ходе церемонии закрытия конференции в четверг, 7 ноября, в польском Катовице.

«Я сделаю все, чтобы число стран или видов спорта, где нет антидопинговых программ, стало минимальным​​​. Я посвящу этой цели ближайшие годы»,— подчеркнул Банька.

Очень важно, чтобы спортсмены не теряли доверия в отношении антидопинговой системы, продолжил будущий глава WADA. Витольд Банька убежден, что сейчас настало время борьбы за единство Всемирного антидопингового агентства.

«У нас общая цель – спорт свободный от допинга», — резюмировал он.

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Автор: Анатолий Кубарев
#допинг #спорт #wada #общество

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