Будущий глава WADA пообещал освободить спорт от допинга

Главная цель — расширить действие антидопинговых программ на максимальное количество стран и видов спорта. Об этом заявил будущий президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька в ходе церемонии закрытия конференции в четверг, 7 ноября, в польском Катовице.

«Я сделаю все, чтобы число стран или видов спорта, где нет антидопинговых программ, стало минимальным​​​. Я посвящу этой цели ближайшие годы»,— подчеркнул Банька.

Очень важно, чтобы спортсмены не теряли доверия в отношении антидопинговой системы, продолжил будущий глава WADA. Витольд Банька убежден, что сейчас настало время борьбы за единство Всемирного антидопингового агентства.

«У нас общая цель – спорт свободный от допинга», — резюмировал он.