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14:18   7 Ноября 2019
Россия

Начальник пожарной части в Хакасии поджигал дома, чтобы проверить профпригодность коллег

Начальник пожарной части в Хакасии поджигал дома, чтобы проверить профпригодность коллег

Начальник пожарной части в Хакасии обвиняется в поджоге домов жителей поселка Балыкса, передает «Вести. Хакасия». 

23-летний мужчина получил должность в августе 2019 года. За это время в селе сгорели шесть жилых домов и ряд нежилых помещений. Главным подозреваемым в поджогах является сам начальник пожарной службы, так как он попал на камеру видеонаблюдения, когда поджигал один из гаражей. Следователи установили, что все пожары происходили ночами, когда руководителя не было на дежурстве. 

Источники сообщают, что начальник пожарной службы признал свою вину в содеянном, сейчас он находится под арестом. По его словам, он совершал преступления, чтобы проверить своих коллег на профпригодность. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #пожар #чп

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