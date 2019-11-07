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13:57   7 Ноября 2019
Россия

Заслуженный артист РФ Александр Купцов скончался в Казани после спектакля

Заслуженный артист РФ Александр Купцов скончался в Казани после спектакля

Заслуженный артист РФ Александр Купцов скончался в Казани. Об этом сообщает Казанский театр юного зрителя.

64-летний Александр Купцов снимался во многих фильмах, в частности «Зулейха», «Голубка», «Земля прокаженных». Кроме того, он известен своей работой в сериале «Неотложка». Также Купцов много лет служил в Казанском ТЮЗе. 

Руководство театра сообщает, что артист умер после спектакля. О дате и месте похорон сообщат дополнительно.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #казань #общество

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