ФАС получила жалобу о росте цен на гречиху

Российский союз мукомольных и крупяных предприятий пожаловался Федеральной антимонопольной службе РФ на рост цен на гречневую крупу. Ведомство планирует провести проверки производителей. Об этом в среду, 7 июля, сообщил начальник управления контроля АПК антимонопольного ведомства Анна Мирочиненко.

По словам представителя ФАС, до сегодняшнего дня в ведомство не поступали жалобы по поводу роста потребительских цен на гречневую крупу.

«Однако в связи с поступлением обращения со стороны Российского союза мукомольных и крупяных предприятий о росте цен на гречиху ФАС России планирует провести проверки как на уровне производителей гречихи, так и на уровне ее переработчиков», — сказала она.

Мирочиненко подчеркнула, что на следующей неделе пройдет селекторное совещание с руководителями территориальных управлений ФАС России регионов, которые являются основными продуцентами гречихи.