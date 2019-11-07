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14:00   7 Ноября 2019
Россия

ФАС получила жалобу о росте цен на гречиху

ФАС получила жалобу о росте цен на гречиху

Российский союз мукомольных и крупяных предприятий пожаловался Федеральной антимонопольной службе РФ на рост цен на гречневую крупу. Ведомство планирует провести проверки производителей. Об этом в среду, 7 июля, сообщил начальник управления контроля АПК антимонопольного ведомства Анна Мирочиненко.

По словам представителя ФАС, до сегодняшнего дня в ведомство не поступали жалобы по поводу роста потребительских цен на гречневую крупу. 

«Однако в связи с поступлением обращения со стороны Российского союза мукомольных и крупяных предприятий о росте цен на гречиху ФАС России планирует провести проверки как на уровне производителей гречихи, так и на уровне ее переработчиков», — сказала она.

Мирочиненко подчеркнула, что на следующей неделе пройдет селекторное совещание с руководителями территориальных управлений ФАС России регионов, которые являются основными продуцентами гречихи. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #цены #фас #общество #гречка

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