Школы в 13 региона РФ получат три миллиарда рублей на развитие цифровой инфраструктуры

Правительство выделит три миллиарда рублей на развитие цифровой инфраструктуры и создание систем комплексной безопасности для 1,7 тысячи российских школ в 13 регионах РФ. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Вопрос обсуждался на заседании кабмина.

«Деньги пойдут на развитие инфраструктуры, модернизацию кабельных сетей, компьютерных сетей не менее чем в 1700 школах, а так же на создание систем комплексной безопасности», — заявил премьер-министр, открывая заседание.

По официальным данным, на сегодняшний день в России насчитывается около 53,5 тысячи школ.