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14:43   7 Ноября 2019
Россия

Школы в 13 региона РФ получат три миллиарда рублей на развитие цифровой инфраструктуры

Школы в 13 региона РФ получат три миллиарда рублей на развитие цифровой инфраструктуры

Правительство выделит три миллиарда рублей на развитие цифровой инфраструктуры и создание систем комплексной безопасности для 1,7 тысячи российских школ в 13 регионах РФ. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Вопрос обсуждался на заседании кабмина. 

«Деньги пойдут на развитие инфраструктуры, модернизацию кабельных сетей, компьютерных сетей не менее чем в 1700 школах, а так же на создание систем комплексной безопасности», — заявил премьер-министр, открывая заседание.

По официальным данным, на сегодняшний день в России насчитывается около 53,5 тысячи школ.

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Автор: Алина Бранцевич
#медведев #образование #школы рф #образование в россии

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