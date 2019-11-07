Медиагруппа «Патриот» просит МИД РФ лишить аккредитации Deutsche Welle

Медиагруппа «Патриот», в которую входит ИА «Политика сегодня», обратилась к главе МИД РФ Сергею Лаврову с предложением ввести ограничения в работе немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle на территории России и лишить ее аккредитации.

Выступая на конференции на тему свободы СМИ, Сергей Лавров заявил, что Deutsche Welle признала некорректность своей работы при освещении протестных акций в российской столице летом 2019 года. Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ установила, что издание нарушило три федеральных закона страны, а также подозревается в нарушении статьи УК РФ, когда в ходе несанкционированных акция в Москве Deutsche Welle публиковала призывы выходить на улицы.

При этом журналисты компании совершенно в другом ключе рассказывают о похожих событиях в других странах, подробно описывая деятельность полиции на массовых протестных мероприятиях в Германии, но о России таких материалов нет. О российских несанкционированных акциях DW сообщала однобоко, лишь отмечая информацию о задержаниях и потасовках, но журналисты не указывали на тот факт, что митинги были несогласованными.

Медиагруппа «Патриот» просит министерство иностранных дел РФ разобраться в вопросе о работе Deutsche Welle на территории России и лишить аккредитации это СМИ, так как телерадиокомпания вмешивается во внутренние дела страны, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).