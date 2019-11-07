Обледеневшие провода задержали в Ленинградской области более 110 поездов

Движение 111 поездов,из них 40 дальнего следования, задержали с вечера вторника в Ленинградской области. Обледенели контактные провода и токоприемники. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона.

По его словам, поезда задерживаются от десяти минут до восьми часов. В четверг, 7 ноября, пассажирские поезда движутся в штатном режиме.