Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медиагруппа «Патриот» просит МИД РФ лишить аккредитации Deutsche Welle

Медиагруппа «Патриот» просит МИД РФ лишить аккредитации Deutsche Welle

 Обледеневшие провода задержали в Ленинградской области более 110 поездов

Обледеневшие провода задержали в Ленинградской области более 110 поездов
Почти 40% оборонных предприятий на Украине находятся на грани банкротства

Почти 40% оборонных предприятий на Украине находятся на грани банкротства

Вышинский обвинил власти Украины в бездействии из-за сноса мемориала Жукову в Одессе

Вышинский обвинил власти Украины в бездействии из-за сноса мемориала Жукову в Одессе
Носки со стразами Майкла Джексона оценили в миллион долларов

Носки со стразами Майкла Джексона оценили в миллион долларов

 США пытаются расколоть Сирию, воруя нефть и поддерживая курдских сепаратистов - эксперт

США пытаются расколоть Сирию, воруя нефть и поддерживая курдских сепаратистов - эксперт
Медиагруппа «Патриот» просит МИД РФ лишить аккредитации Deutsche Welle

Медиагруппа «Патриот» просит МИД РФ лишить аккредитации Deutsche Welle

 Обледеневшие провода задержали в Ленинградской области более 110 поездов

Обледеневшие провода задержали в Ленинградской области более 110 поездов
Почти 40% оборонных предприятий на Украине находятся на грани банкротства

Почти 40% оборонных предприятий на Украине находятся на грани банкротства

Вышинский обвинил власти Украины в бездействии из-за сноса мемориала Жукову в Одессе

Вышинский обвинил власти Украины в бездействии из-за сноса мемориала Жукову в Одессе
Носки со стразами Майкла Джексона оценили в миллион долларов

Носки со стразами Майкла Джексона оценили в миллион долларов

 США пытаются расколоть Сирию, воруя нефть и поддерживая курдских сепаратистов - эксперт

США пытаются расколоть Сирию, воруя нефть и поддерживая курдских сепаратистов - эксперт
13:26   7 Ноября 2019
Россия

Обледеневшие провода задержали в Ленинградской области более 110 поездов

Обледеневшие провода задержали в Ленинградской области более 110 поездов

Движение 111 поездов,из них 40 дальнего следования, задержали с вечера вторника в Ленинградской области. Обледенели контактные провода и токоприемники. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона.

По его словам, поезда задерживаются от десяти минут до восьми часов. В четверг, 7 ноября, пассажирские поезда движутся в штатном режиме.

«На территории Ленинградской области в результате обледенения контактных проводов и токоприемников произошла задержка в движении поездов», — резюмировали в экстренной службе региона.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#поезда #общество #ленинградская область #лед

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...