Малышева рассказала о возможном вреде духов

Елена Малышева считает, что парфюмерная продукция может вызвать аллергию, головные боли и другие недуги.

В своем интервью изданию "Слово и дело" врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о потенциальном вреде пользования парфюмерией. По ее словам, глобальные риски для здоровья человека отсутствуют, однако входящие в состав парфюмерных средств продукты нефтепереработки могут пагубно сказываться на общем состоянии организма.

По словам Малышевой, духи могут быть причиной приступов у людей с астмой, так же могут провоцировать аллергию и головные боли. Также телеведущая добавляет, что исследования ученых с некоторыми компонентами ароматов выявили нейротоксичность парфюма и их связь с онкологическими заболеваниями.

Вместе с тем Малышева отмечает, что аллергию и головные боли может провоцировать абсолютно любое вещество у каждого человека индивидуально. А именно парфюмерная продукция может вызывать негативные последствия лишь в отдельных случаях.

"Глобальных рисков использования духов нет, прежде всего потому, что они используются в микроскопических дозах. Однако, все риски связаны с тех, что подавляющее большинство запахов создается на основе продуктов нефтепереработки, что может иметь лишь потенциальную угрозу", - уверяет телеведущая.

Так же врач подчеркивает, что духи не входят ни в один официальный список канцерогенов.