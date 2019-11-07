США пытаются расколоть Сирию, воруя нефть и поддерживая курдских сепаратистов - эксперт

Контролируемая американскими войсками и их союзниками курдами нефть на северо-востоке Сирии добывается в интересах местных общин. Об этом в среду заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента США, пожелавший сохранить анонимность.

«Мы здесь, в Госдепартаменте, не получали указания от администрации Трампа что-либо делать с нефтяными полями», — цитирует его Reuters.

Заверения американского дипломата фактически противоречат недавним словам главы Белого дома, который допустил, что в Заевфратье придут крупные американские компании. Расхищая «черное золото» в интересах курдов, Вашингтон якобы пытается обеспечить источник дохода своим союзникам.

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов полагает, что за ширмой противоречивых заявлений и поступков американцев скрывается намерение использовать нефтяные ресурсы Сирии в своих интересах.

«Я напомню, что, по разным данным, найдены новые значительные нефтяные ресурсы в Сирии. США пытаются и их использовать. Сейчас США фактически аннексировали районы, принадлежащие Сирийской Арабской республике с тем, чтобы использовать [нефть] в своих целях», — говорит Долгов.

Однако нефть лишь один из сегментов в картине экспансивной внешней политики США на Ближнем Востоке, полагает эксперт. Помимо опустошения недр суверенной республики Вашингтон пытается ослабить Иран, свергнуть избранное народом алавитское правительство в Дамаске, дружественное Тегерану. А также разделить Сирию, путем поддержки сепаратистских устремлений курдов, и сыграть против Турции, которая претендует на контроль северных сирийских районов.

«Это дезинтеграция Сирии, поскольку часть территорий не будет подконтрольна сирийскому центральному правительству», — говорит Долгов о стратегии Вашингтона.

Молчание международного сообщества на фоне фактического разворовывания ресурсов сирийского народа собеседник «Политики Сегодня» объясняет тем обстоятельством, что ведущие европейские страны идут в русле политики США.

«Они не будут противостоять совершенно очевидным нарушениям международных законов, которые сейчас осуществляют США. Это, увы, нынешняя политическая ситуация, когда США считают себя мировым лидером и навязывают другим странам и своим союзникам такую ситуацию», — резюмировал Долгов.

Позиция России остается неизменной. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, оценивая планы США охранять нефтяные поля на восточном берегу Евфрата якобы от террористов, заявил, что американцы находятся на территории Сирии незаконно.

Подробно о том, что делают США их курдские союзники на оккупированной территории рассказали в Минобороны РФ. Военное ведомство предоставило серию спутниковых снимков, на которых хорошо заметны скопления бензовозов, охраняемых американскими солдатами и бойцами ЧВК. Караваны с «черным золотом» идут за пределы республики, а вырученные от продажи деньги оседают на счетах ЧВК и спецслужб Соединенных Штатов.