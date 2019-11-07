Коммунист Ступин пришел в МГД, чтобы стать «солдатом» мусорной мафии Гудковых

Депутат Московской городской думы от КПРФ Евгений Ступин лишь прикрывается борьбой с заводами по сжиганию отходов в российской столице, преследуя интересы своих коррумпированных друзей, выяснило «Федеральное агентство новостей».

Как показало расследование ФАН, «защитник москвичей» на самом деле обслуживает два «криминальных клана» Москвы: банду из Якутии вице-губернатора Подмосковья Игоря Трескова и семью «мусорного короля» Геннадия Гудкова.

В Республике Саха с 1998 по 2015 годы группа чиновников, по заверениям СМИ, передавала государственные земли и имущество частникам, а также занималась коррупцией. В разные годы в их коалиции членствовали: бывший мэр Якутии Илья Михальчук, его зам, а позже и глава регионального Росимущества Игорь Тресков, его бывший заместитель в ведомстве Саргылана Готовцева, экс-руководитель местной ФССП Александр Мигунов и бывший заместитель главы министерства юстиций Якутии Алексей Никифоров.

Предводителем банды стал Тресков, поэтому она получила соответствующее название — «квартет Трескова». Ступин связан с этой компанией через Мигунова, у которого он работал заместителем. После его сделали и.о. главного судебного пристава Республики Саха.

С 2012 года участники группы начали перебираться в столицу. Первым из холодного региона выбрался Тресков, ставший вице-губернатором Московской области и курирующий сферу строительства и транспортной инфраструктуры. Потом был Мигунов, который потянул за собой и Ступина. Последний в 2015 году сел в кресло заместителя главного судебного пристава по Подмосковью.

«Тресковский квартет» и тут продолжил свою преступную деятельность, утверждает ФАН: мошенничество в «Мосавтодоре» на 168 миллионов рублей, незаконная вырубка леса в области и т.д.

Как пишет ФАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в структуре «коррупционных проектов» вице-мэра существует «Фонд капремонта Московской области». Примечательно, что организация уже известна под видом кормушки семьи и окружения Геннадия Гудкова. Еще интереснее то, что «банда» Трескова и Гудков и Ко ведут общий бизнес и интересуются сферами строительства и мусора.

Собеседник агентства отметил, что Ступин для них стал «маленьким винтиком» в «большой коррупционной машине», эдакий адвокат на побегушках. Его не подпускают к большим делам, однако охотно раздают мелкие и средние поручения. А за все это платят «крошками и с барского стола».

«Ступин не случайно переехал из Якутии в Московскую область. Нужен был человек в ФССП. Благодаря протекции Геннадия Гудкова, адвокат в 2015 году получил должность заместителя главы Федеральной службы судебных приставов в МО. Позднее Ступин помогал выводить Гудкову деньги через ФССП. Его приставы принимали договорное решение суда о взыскании задолженности иностранной фирмой с российской компании. Фальшивый долг отмывали через счета казначейства в Центробанке, а деньги переводились за рубеж», — рассказал источник в силовых структурах.

Вместе с тем, депутат МГД тесно дружит с Мстиславом Дымничем, который является заместителем генерального директора «Фонда капитального ремонта общего имущества МО» по правовым вопросам. Эту организацию, которой управляют приближенные Гудковых, подозревают в рэкете. Кстати, мать зама — Татьяна — ранее работала заместителем министра финансов Подмосковья и причастна к захвату недвижимости.

«Есть следы эксплуатации Ступина структурами Трескова. Адвокат в группе по выводу госимущества и земель из государственной собственности. В целом адвокатский статус нужен депутату для участия в формальных спорах по государственной недвижимости», — пояснил источник.

Получается, что Ступин, которому покровительствует целый ряд коррупционеров, стал депутатом Мосгордумы, где имеет весьма удобное для его криминальных друзей членство в комитете по экологии. Видимо, не случайно блогер Алексей Навальный, который дружит с Гудковым-младшим, продвигал Ступина в «Умном голосовании».

На обсуждениях столичного парламента по бюджету на 2020–2022 годы коммунист крайне экспрессивно пытался доказать необходимость выделения большего количество средств на обращение с отходами. Такое лоббирование интересов «мусорного короля» всея Москвы очень похоже на отработку вложенных на избирательную кампанию средств.