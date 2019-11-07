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Носки со стразами Майкла Джексона оценили в миллион долларов

Носки со стразами Майкла Джексона оценили в миллион долларов

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13:33   7 Ноября 2019
Весь мир

Носки со стразами Майкла Джексона оценили в миллион долларов

Носки со стразами Майкла Джексона оценили в миллион долларов

Организаторы аукциона Gotta Have Rock and Roll выставили на продажу знаменитые носки Майкла Джексона, в которых он впервые исполнил лунную походку. Они ожидают, что цена торгов поднимется до двух миллионов долларов со стартовой цены 100 тысяч долларов. Об этом стало известно в среду, 7 ноября. 

Известно, что артист отдал усеянные стразами носки, которые создал модельер Билл Уиттен, своему менеджеру Фрэнку Дилео. Также он передал благодарственное письмо за проведение тура Victory Tour в 1984 году. 

Отмечается, что в список лотов вошло 50 предметов из личной коллекции Дилео, собранные за много лет работы с мировым певцом. Участники аукциона смогут приобрести платиновый и золотой диск Thriller с автографом, а также посмертный сборник, который стал мультиплатиновым и другие эксклюзивные вещи. 

Аукцион пройдет с 13 по 22 ноября 2019 года. 

Впервые в сверкающих носках Майкл Джексон выступил в марте 1983 года, где спел песню Billie Jean на шоу в честь 25-летия звукозаписывающей компании Motown Records. Именно тогда он исполнил лунную походку, ставшую самой популярной танцевальной техникой в мире. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#общество #весь мир #аукцион #майкл джексон

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