Россия успешно перешла на цифровое телевещание, заявил Медведев

Россия успешно перешла на цифровое телевещание, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Как напомнил глава правительства, решение о переходе на цифровое вещание было принято в конце 2018 года.

Медведев отметил, что работа по отключению аналогового телевизионного сигнала закончилась успешно, теперь в каждом доме у каждого гражданина страны появилась возможность смотреть 20 телеканалов в цифровом качестве.

Переход на цифровое вещание по всей стране было принято в декабре 2018 года, переход завершился в середине октября 2019 года. На эти цели направлено более 167 миллиардов рублей. Строительством наземных сетей цифрового вещания занимались специалисты «Российской телевизионной и радиовещательной сети».