Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медиагруппа «Патриот» просит МИД РФ лишить аккредитации Deutsche Welle

Медиагруппа «Патриот» просит МИД РФ лишить аккредитации Deutsche Welle

 Обледеневшие провода задержали в Ленинградской области более 110 поездов

Обледеневшие провода задержали в Ленинградской области более 110 поездов
Почти 40% оборонных предприятий на Украине находятся на грани банкротства

Почти 40% оборонных предприятий на Украине находятся на грани банкротства

Вышинский обвинил власти Украины в бездействии из-за сноса мемориала Жукову в Одессе

Вышинский обвинил власти Украины в бездействии из-за сноса мемориала Жукову в Одессе
Носки со стразами Майкла Джексона оценили в миллион долларов

Носки со стразами Майкла Джексона оценили в миллион долларов

 США пытаются расколоть Сирию, воруя нефть и поддерживая курдских сепаратистов - эксперт

США пытаются расколоть Сирию, воруя нефть и поддерживая курдских сепаратистов - эксперт
Медиагруппа «Патриот» просит МИД РФ лишить аккредитации Deutsche Welle

Медиагруппа «Патриот» просит МИД РФ лишить аккредитации Deutsche Welle

 Обледеневшие провода задержали в Ленинградской области более 110 поездов

Обледеневшие провода задержали в Ленинградской области более 110 поездов
Почти 40% оборонных предприятий на Украине находятся на грани банкротства

Почти 40% оборонных предприятий на Украине находятся на грани банкротства

Вышинский обвинил власти Украины в бездействии из-за сноса мемориала Жукову в Одессе

Вышинский обвинил власти Украины в бездействии из-за сноса мемориала Жукову в Одессе
Носки со стразами Майкла Джексона оценили в миллион долларов

Носки со стразами Майкла Джексона оценили в миллион долларов

 США пытаются расколоть Сирию, воруя нефть и поддерживая курдских сепаратистов - эксперт

США пытаются расколоть Сирию, воруя нефть и поддерживая курдских сепаратистов - эксперт
13:03   7 Ноября 2019
Россия

Россия успешно перешла на цифровое телевещание, заявил Медведев

Россия успешно перешла на цифровое телевещание, заявил Медведев

Россия успешно перешла на цифровое телевещание, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Как напомнил глава правительства, решение о переходе на цифровое вещание было принято в конце 2018 года. 

Медведев отметил, что работа по отключению аналогового телевизионного сигнала закончилась успешно, теперь в каждом доме у каждого гражданина страны появилась возможность смотреть 20 телеканалов в цифровом качестве.  

Переход на цифровое вещание по всей стране было принято в декабре 2018 года, переход завершился в середине октября 2019 года. На эти цели направлено более 167 миллиардов рублей. Строительством наземных сетей цифрового вещания занимались специалисты «Российской телевизионной и радиовещательной сети».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #медведев #цифровое телевидение

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...