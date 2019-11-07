Володин заявил, что надругательство над могилами солдат в Европе говорит о кризисе в умах

Об этом в четверг, выступая в МГИМО на Международной российско-словацкой конференции, заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

«Для нас крайне важно, чтобы все европейские страны эту память чтили. Да, могут прийти правые, могут прийти левые во власть, демократы, консерваторы, могут быть разные убеждения, - заявил спикер ГД, добавив при этом: - Но мы должны осознать, что, если бы не победа в той войне, не было бы ни правых, ни левых, а были бы концлагеря и уничтожены нации и народы».

При этом Володин напомнил, что солдаты, чьи могилы подвергаются осквернению в Европе, погибли ради того, чтобы эти страны жили и там рождались дети, и надругательство над ними не достойно цивилизации.

Обращаясь к председателю Национального совета Словакии, почетному доктору МГИМО Андрею Данко Володин подчеркнул, что российско-словацкие отношения построены на принципах взаимности, дружбы и отсутствия двойных стандартов.