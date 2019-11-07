Володин заявил, что надругательство над могилами солдат в Европе говорит о кризисе в умах

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медиагруппа «Патриот» просит МИД РФ лишить аккредитации Deutsche Welle

Медиагруппа «Патриот» просит МИД РФ лишить аккредитации Deutsche Welle

 Обледеневшие провода задержали в Ленинградской области более 110 поездов

Обледеневшие провода задержали в Ленинградской области более 110 поездов
Почти 40% оборонных предприятий на Украине находятся на грани банкротства

Почти 40% оборонных предприятий на Украине находятся на грани банкротства

Вышинский обвинил власти Украины в бездействии из-за сноса мемориала Жукову в Одессе

Вышинский обвинил власти Украины в бездействии из-за сноса мемориала Жукову в Одессе
Носки со стразами Майкла Джексона оценили в миллион долларов

Носки со стразами Майкла Джексона оценили в миллион долларов

 США пытаются расколоть Сирию, воруя нефть и поддерживая курдских сепаратистов - эксперт

США пытаются расколоть Сирию, воруя нефть и поддерживая курдских сепаратистов - эксперт
Медиагруппа «Патриот» просит МИД РФ лишить аккредитации Deutsche Welle

Медиагруппа «Патриот» просит МИД РФ лишить аккредитации Deutsche Welle

 Обледеневшие провода задержали в Ленинградской области более 110 поездов

Обледеневшие провода задержали в Ленинградской области более 110 поездов
Почти 40% оборонных предприятий на Украине находятся на грани банкротства

Почти 40% оборонных предприятий на Украине находятся на грани банкротства

Вышинский обвинил власти Украины в бездействии из-за сноса мемориала Жукову в Одессе

Вышинский обвинил власти Украины в бездействии из-за сноса мемориала Жукову в Одессе
Носки со стразами Майкла Джексона оценили в миллион долларов

Носки со стразами Майкла Джексона оценили в миллион долларов

 США пытаются расколоть Сирию, воруя нефть и поддерживая курдских сепаратистов - эксперт

США пытаются расколоть Сирию, воруя нефть и поддерживая курдских сепаратистов - эксперт
13:04   7 Ноября 2019
Весь мир

Володин заявил, что надругательство над могилами солдат в Европе говорит о кризисе в умах

Володин заявил, что надругательство над могилами солдат в Европе говорит о кризисе в умах

Об этом в четверг, выступая в МГИМО на Международной российско-словацкой конференции, заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

«Для нас крайне важно, чтобы все европейские страны эту память чтили. Да, могут прийти правые, могут прийти левые во власть, демократы, консерваторы, могут быть разные убеждения, - заявил спикер ГД, добавив при этом: - Но мы должны осознать, что, если бы не победа в той войне, не было бы ни правых, ни левых, а были бы концлагеря и уничтожены нации и народы».

При этом Володин напомнил, что солдаты, чьи могилы подвергаются осквернению в Европе, погибли ради того, чтобы эти страны жили и там рождались дети, и надругательство над ними не достойно цивилизации.

Обращаясь к председателю Национального совета Словакии, почетному доктору МГИМО Андрею Данко Володин подчеркнул, что российско-словацкие отношения построены на принципах взаимности, дружбы и отсутствия двойных стандартов.

Володин заявил, что надругательство над могилами солдат в Европе говорит о кризисе в умах

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #володин #политика #мгимо #общество #весь мир #словакия #конференция #осквернение могил

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...