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13:01   7 Ноября 2019
Весь мир

WADA поддержало нововведения во всемирный антидопинговый кодекс

WADA поддержало нововведения во всемирный антидопинговый кодекс

Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства и исполком организации одобрили изменения и нововведения как во всемирный антидопинговый кодекс, так и в международные стандарты. Поправки одобрили в ходе Всемирной антидопинговой конференции, которая проходит в польском Катовице​​​.

WADA поддержало изменения в кодексе и в международных стандартах, которые вступят в силу 1 января 2021 года. Изменения, в частности, коснутся антидопинговых правил. Теперь их станет 11 вместо десяти. Одиннадцатое правило касалось ответственности за давление на осведомителей — тех, кто предоставляет информацию о нарушениях антидопинговых правил.

В обновленном кодексе усилят независимость национальных антидопинговых агентств. Согласно документу, в органах управления не должны конфликтовать интересы. Обновленный кодекс коснется не только профессиональных спортсменов, но и паралимпийцев.

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Автор: Анатолий Кубарев
#кодекс #wada #общество #антидопинг

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