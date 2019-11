WADA поддержало нововведения во всемирный антидопинговый кодекс

Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства и исполком организации одобрили изменения и нововведения как во всемирный антидопинговый кодекс, так и в международные стандарты. Поправки одобрили в ходе Всемирной антидопинговой конференции, которая проходит в польском Катовице​​​.

WADA поддержало изменения в кодексе и в международных стандартах, которые вступят в силу 1 января 2021 года. Изменения, в частности, коснутся антидопинговых правил. Теперь их станет 11 вместо десяти. Одиннадцатое правило касалось ответственности за давление на осведомителей — тех, кто предоставляет информацию о нарушениях антидопинговых правил.

В обновленном кодексе усилят независимость национальных антидопинговых агентств. Согласно документу, в органах управления не должны конфликтовать интересы. Обновленный кодекс коснется не только профессиональных спортсменов, но и паралимпийцев.

WADA welcomes the decisions of WADA's Foundation Board and Executive Committee to approve, respectively, the revisions to the Code and International Standards which will come into force on 1 January 2021.