Ученые создали металл, который невозможно утопить в воде

Американские ученые разработали новую технологию обработки металлических поверхностей, которая позволяет придать им супергидрофобные свойства. Продукты, изготовляемые по новой технологии, не тонут в воде. Об этом сказано в журнале ACS Applied Materials and Interfaces.

Новую технологию обработки металлических поверхностей при помощи фемтосекундного лазера разработали ученые из Рочестверского университета при поддержке коллег из Китая. Отмечается, что после такой обработки металл становится абсолютно непотопляемым.

За счет лазерного травления на поверхности металла создаются микро- и наноразмерные структуры, которые способны захватить и удержать воздух. Таким образом, когда в воду погружается металлический предмет, вокруг него образуется воздушный пузырь, выталкивающий его на поверхность. Даже если предмет продырявлен или поврежден иначе, он все равно всплывает.

Это открытие ученые подглядели у водяных пауков-серебрянок, которые способны в течение долгого времени находиться под водой в воздушной оболочке, которая окружает их тело. Таким же приемом пользуются огненные муравьи Solenopsis — они объединяются в группы и удерживаются на поверхности воды за счет воздуха, который захватили своими гидрофобными телами.