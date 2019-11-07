Разработчики из Краснодара надеются на сотрудничество с Маском и его Tesla

Разработчики из краснодарской компании «Информ-Системы» надеются, что на новую модель автомобилей Tesla установят их программное обеспечение, сообщило РИА Новости 7 ноября.

Напомним, что ранее в Краснодаре состоялся бизнес-форум «Дело за малым!», в котором поучаствовал основатель аэрокосмической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск через видеосвязь. Его приглашение на мероприятие было креативным: билборд с надписью «Kak tebe takoe?» и QR-кодом сайте, созданного специально для него, а также видео с песней на мотив «Крылатых качелей».

Руководитель «Информ-Систем» и владелец Tesla Алексей Игнатьев на форуме рассказал о создании упрощенной операционной системы для тесламобилей. Маск, в свою очередь, согласился рассмотреть предложение, отметил уровень качества российского образования и назвал участников события классными.

Краснодарские разработчики уже направили предпринимателю материалы разработке, а также предложение о сотрудничестве.

«Операционная система — один из базовых компонентов автомобиля… Понятно, что речь идет о внедрении в новые какие-то автомобили, потому что переделать какие-то существующие очень тяжело. Возможно, это будет делаться следующим этапом, возвратом так называемым, то есть, сначала можно что-то улучшить в новой линейке, отработать это все, а потом сделать доработку существующих автомобилей. Даже если все нормально будет, и они согласятся на партнерство, это потребует какого-то времени по выводу какой-то линейки. Может быть, это будет Model Y», — рассказал глава «Информ-Систем».

По словам Игнатьева, их разработка повысит безопасность машины и софта, сделает скорость работы центральной консоли более быстрой и ускорит систему обновлений.